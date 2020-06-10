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10.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Base başvuruları başladı

Türkiye’nin farklı yerlerinden yeni mezun genç sanatçı adaylarının üretimlerini İstanbul’da aynı çatı altında bir araya getiren yeni nesil sanatçı platformu BASE’in bu yıl gerçekleşecek dördüncü edisyonu için başvurular başladı. Daha önceki yıllarda 320’den fazla yeni mezun sanatçının işlerini 50 binden fazla sanatseverle buluşturan kurum, bu yıl başvuruların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kabul edileceğini açıkladı.

Base başvuruları başladı

BASE tarafından yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Digilogue’un dijital sanat partnerliği ve Kale Grubu sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu yılki edisyonun Güzel Sanatlar Fakülteleri 2020 mezunlarının başvurularını kabul edeceği belirtiliyor. Başvurular kapsamında animasyon, baskı, cam, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, resim-iş öğretmenliği, tekstil tasarımı (moda/takı tasarımı hariç) bölümleri lisans ve lisans üstü mezunları programa kabul edilebiliyor. Adayların BASE’e üç farklı eserle katılabileceği de ifade ediliyor.

 

Survivor'da kim elendi, kim gitti? (9 Haziran)Survivor 2020'de bir eleme gecesi daha sona erdi ve adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Bu akşam ilk olarak İletişim ödülü için kıyasıya mücadele eden Kırmızı ve Mavi takımı arasındaki mücadele son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu ve kazanan Mavi takım oldu. İletişim ödülünün ardından Survivor'da eleme adayı olan isimlere yenileri eklendi. Konseyde SMS birincisi olan isimler birer kişinin daha adını verdi ve elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı!
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