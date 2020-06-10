Base başvuruları başladı

BASE tarafından yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Digilogue’un dijital sanat partnerliği ve Kale Grubu sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu yılki edisyonun Güzel Sanatlar Fakülteleri 2020 mezunlarının başvurularını kabul edeceği belirtiliyor. Başvurular kapsamında animasyon, baskı, cam, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, resim-iş öğretmenliği, tekstil tasarımı (moda/takı tasarımı hariç) bölümleri lisans ve lisans üstü mezunları programa kabul edilebiliyor. Adayların BASE’e üç farklı eserle katılabileceği de ifade ediliyor.