10.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Base başvuruları başladı
Türkiye’nin farklı yerlerinden yeni mezun genç sanatçı adaylarının üretimlerini İstanbul’da aynı çatı altında bir araya getiren yeni nesil sanatçı platformu BASE’in bu yıl gerçekleşecek dördüncü edisyonu için başvurular başladı. Daha önceki yıllarda 320’den fazla yeni mezun sanatçının işlerini 50 binden fazla sanatseverle buluşturan kurum, bu yıl başvuruların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kabul edileceğini açıkladı.
BASE tarafından yapılan açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Digilogue’un dijital sanat partnerliği ve Kale Grubu sponsorluğunda gerçekleşecek olan bu yılki edisyonun Güzel Sanatlar Fakülteleri 2020 mezunlarının başvurularını kabul edeceği belirtiliyor. Başvurular kapsamında animasyon, baskı, cam, fotoğraf, geleneksel Türk sanatları, görsel iletişim tasarımı, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, resim-iş öğretmenliği, tekstil tasarımı (moda/takı tasarımı hariç) bölümleri lisans ve lisans üstü mezunları programa kabul edilebiliyor. Adayların BASE’e üç farklı eserle katılabileceği de ifade ediliyor.
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