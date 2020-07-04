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04.07.2020 - 07:00 |

‘Başı ya da sonu olmayan bir hikâye’

“Aşkın Sonu” yayımlandığı 1951 yılından beri farklı kuşaklardan okurların hayranlığını kazanmış bir klasik.

‘Başı ya da sonu olmayan bir hikâye’

O dönemde Graham Greene’in II. Dünya Savaşı hatıraları hâlâ canlıdır. Savaş zamanı Londra’sının atmosferine yerleştirdiği bu tutkulu yasak aşk hikâyesinde, sevgi, nefret, sadakat ve insan hayatında “kutsallığın” yeri gibi temaların peşine düşer. İş Bankası Kültür Yayınları’ndan Hüseyin Gündoğdu çevirisiyle çıkan roman, İki kez beyazperdeye uyarlandı.

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