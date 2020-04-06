Başka Sinema evlere geliyor

Filmler 14 gün boyunca dijital platform üzerinden gösterimde kalıyor. Ayrıca hem filmleri bu dönemde gösterime giremeyen yerli bağımsız sinemacıların, hem de sinemaların desteklenmesi planlanıyor. 8 Nisan Başka Çarşamba’da 56. Antalya Film Festivali’nden 11 ödülle dönen “Bozkır”, sanal galada izleyiciyle buluşacak. Filmin yönetmeni Ali Özel ile 22:30’da Başka Sinema instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek canlı yayında söyleşiye dahil olma imkânı da sunuluyor.

9 Nisan’dan itibaren ise 69. Berlin Film Festivali’nin açılış filmi “The Kindness Of Strangers / Yabancıların Nezaketi”, 72. Cannes Film Festivali kapanış filmi “The Specials / Kural Dışı” ve Dardenne Kardeşler’in 72. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandığı son filmleri “Le Jeune Ahmed / Genç Ahmed”in yer alacağı ilk hafta programında biletler 19,90 TL.



