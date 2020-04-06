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06.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Başka Sinema evlere geliyor

Başka Sinema, BluTV iş birliğiyle 8 Nisan’dan itibaren yeni filmleriyle bir süreliğine evlerinize konuk oluyor. BluTV üyesi olmanıza gerek kalmayan uygulanan yeni projede beyazperdede seyircilerle buluşamamış filmler, evden izlenebiliyor.

Başka Sinema evlere geliyor

Filmler 14 gün boyunca dijital platform üzerinden gösterimde kalıyor. Ayrıca hem filmleri bu dönemde gösterime giremeyen yerli bağımsız sinemacıların, hem de sinemaların desteklenmesi planlanıyor. 8 Nisan Başka Çarşamba’da 56. Antalya Film Festivali’nden 11 ödülle dönen “Bozkır”, sanal galada izleyiciyle buluşacak. Filmin yönetmeni Ali Özel ile 22:30’da Başka Sinema instagram hesabı üzerinden gerçekleşecek canlı yayında söyleşiye dahil olma imkânı da sunuluyor.
9 Nisan’dan itibaren ise 69. Berlin Film Festivali’nin açılış filmi “The Kindness Of Strangers / Yabancıların Nezaketi”, 72. Cannes Film Festivali kapanış filmi “The Specials / Kural Dışı” ve Dardenne Kardeşler’in 72. Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandığı son filmleri “Le Jeune Ahmed / Genç Ahmed”in yer alacağı ilk hafta programında biletler 19,90 TL.

Otomobilden müzik çaldı, balkonda göbek attılarDenizli’de bir vatandaş otomobilden müzik çaldı. Evde Kal çağrısına uyan vatandaşlar ile balkonda göbek attı.
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