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16.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Basquiat eseri en pahalı olma yolunda

Jean-Michel Basquiat’nın “Warrior” adlı eseri gelecek ay Hong Kong’daki Christie’s Müzayede Evi’nde satışa sunulacak.

Basquiat eseri en pahalı olma yolunda

Artnews’ta yer alan habere göre, sanatçının 1982 tarihli  tablosu, “Hepimiz Savaşçıyız” adlı tek lotluk bir açık artırmada müzadeye çıkacak. Müzayede evi yetkilileri, tablonun 31 milyon dolar ile 41 milyon dolar arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. Ayrıca Christie’s Müzayede Evi’nin savaş sonrası eserlerden ve çağdaş sanattan sorumlu direktörü Cristian Albu’ya göre Basquiat’nın bu eseri Asya’da satışa çıkan en pahalı Batılı eser olacak. 

 

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