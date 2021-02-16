16.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Basquiat eseri en pahalı olma yolunda
Jean-Michel Basquiat’nın “Warrior” adlı eseri gelecek ay Hong Kong’daki Christie’s Müzayede Evi’nde satışa sunulacak.
Artnews’ta yer alan habere göre, sanatçının 1982 tarihli tablosu, “Hepimiz Savaşçıyız” adlı tek lotluk bir açık artırmada müzadeye çıkacak. Müzayede evi yetkilileri, tablonun 31 milyon dolar ile 41 milyon dolar arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. Ayrıca Christie’s Müzayede Evi’nin savaş sonrası eserlerden ve çağdaş sanattan sorumlu direktörü Cristian Albu’ya göre Basquiat’nın bu eseri Asya’da satışa çıkan en pahalı Batılı eser olacak.