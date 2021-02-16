Basquiat eseri en pahalı olma yolunda

Artnews’ta yer alan habere göre, sanatçının 1982 tarihli tablosu, “Hepimiz Savaşçıyız” adlı tek lotluk bir açık artırmada müzadeye çıkacak. Müzayede evi yetkilileri, tablonun 31 milyon dolar ile 41 milyon dolar arasında alıcı bulacağını tahmin ediyor. Ayrıca Christie’s Müzayede Evi’nin savaş sonrası eserlerden ve çağdaş sanattan sorumlu direktörü Cristian Albu’ya göre Basquiat’nın bu eseri Asya’da satışa çıkan en pahalı Batılı eser olacak.