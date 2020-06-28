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28.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Basquiat’nın Warhol eseri müzayedede

Jean-Michel Basquiat’nın 1987 tarihli “Victor 25448” adlı tablosu Phillips’in “20th Century & Contemporary Art” satışında müzayedeye çıkacak. Müzayede, 2 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirilecek.

Basquiat’nın Warhol eseri müzayedede

Basquiat’nın canlı renk blokları, çeşitli figür, kelime ve sembollerden yararlanarak meydana getirdiği “Victor 25448”, ressamın ticari açıdan en değerli çalışmalarından biri olarak görülüyor. Sanatçının yakın arkadaşı olan Andy Warhol’un ölümünün ardından yaptığı çalışma, Basquiat’nın kendi ölümünden kısa bir süre önce yapılmasıyla da ayrı bir değer taşıyor. Tablo, Basquiat’nın ölümünden önce, 1988’de Vrej Baghoomian Gallery’de gerçekleştirilen son sergisinde de yer alıyordu.

Eserin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının 2017 yılında Agnes Gund tarafından kurulan, avukat ve sanatçıları desteklemek için hareket eden The Art for Justice Fund’a bağışlanacağı açıklandı. Eser için beklenen fiyat ise 10 milyon dolar.

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