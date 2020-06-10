Başyapıtlara maske

İngiltere’de bir müze, sanat eserlerine de maske takmaya karar verdi. Cambridge’deki Fitzwilliam Müzesi, bazı sanat eserlerinin 2020 versiyonlarının fotoğraflarını yayınladı. Bu fotoğraflar kartpostal olarak da basıldı ve müzeye gelir getirmesi için satılmaya başladı.