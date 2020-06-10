10.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Başyapıtlara maske
Dünya Sağlık Örgütü uzun zamandır ağız ve burunları kapatacak şekilde maske takılmasını tavsiye etti.
İngiltere’de bir müze, sanat eserlerine de maske takmaya karar verdi. Cambridge’deki Fitzwilliam Müzesi, bazı sanat eserlerinin 2020 versiyonlarının fotoğraflarını yayınladı. Bu fotoğraflar kartpostal olarak da basıldı ve müzeye gelir getirmesi için satılmaya başladı.
Survivor'da kim elendi, kim gitti? (9 Haziran)Survivor 2020'de bir eleme gecesi daha sona erdi ve adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Bu akşam ilk olarak İletişim ödülü için kıyasıya mücadele eden Kırmızı ve Mavi takımı arasındaki mücadele son ana kadar büyük çekişmeye sahne oldu ve kazanan Mavi takım oldu. İletişim ödülünün ardından Survivor'da eleme adayı olan isimlere yenileri eklendi. Konseyde SMS birincisi olan isimler birer kişinin daha adını verdi ve elenen ismi Acun Ilıcalı açıkladı!