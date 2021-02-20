‘Batman’ setini yine virüs vurdu

Filmin çekimleri geçen yıl eylül ayında Pattinson’ın testinin pozitif çıkmasıyla ve yine geçen kasım yılın kasımda başka bir dublörün virüse yakalanmasıyla durdurulmuştu. Son ertelenme yüzünden ise ekip, Hertfordshire’deki Warner Bros Studios’ta aksiyon sahnelerini çekemedi. Şirketteki bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada “Bu ölçekte gire rekorları kıran bir filmi çekmek Kovit-19 tehdidi olmadan zor” dedi.



