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16.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Batman’in ilk sayı kopyasına rekor fiyat

1940 yılında yayımlanan “Batman”in ilk edisyonu “Batman No:1”in bir kopyası, önceki gün Heritage Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen “Comics&Comic Art” adlı açık artırma kapsamında 2.2 milyon dolara satıldı.

Batman’in ilk sayı kopyasına rekor fiyat

New York Post’ta yer alan habere göre Amerika merkezli Certified Guaranty Company’den sertifikalı tek kopya olan bu sayı, şimdiye kadar herhangi bir müzayedede satışa çıkmamıştı. Amerikalı çizgi roman yazarı Bill Finger’ın yazdığı ve Amerikalı çizgi roman yazarı ve çizeri Bob Kane tarafından çizilen kopya, bu satışla beraber şimdiye kadar satılan en pahalı “Batman” çizgi romanı oldu. Kara Şövalye’nin çizgi roman dünyasında ilk kez görüldüğü “Detective Comics No:27” ise geçen yıllarda 1.5 milyon dolara satılmıştı.

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