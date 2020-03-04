Bauhaus’u ‘Uzaklarda’ arayan sergi

Geçen yıl Bauhaus okulunun kuruluşunun 100’üncü yılıydı. Almanya’da kurulmuş, varlığını sadece 14 yıl sürdürmüş ve nasyonal sosyalist parti tarafından kapatılmış bu okul neden bu kadar önemli? Modern tasarım, mimarlık ve sanat dünyasının belki de en heyecan verici dönemi, ironik de olsa, iki dünya savaşı arasındaki dönem. Bizim için bugünlerde bir yapı marketinin ismiyle özdeşleşmiş olan Almanca Bauhaus kelimesi, işte böyle bir dönemde, 1919 yılında Weimar’da dönemin yapısalcı düşüncelerinden etkilenerek kurulan okula isim oluyor.

Bauhaus düşüncesinin dönüşümü

Bauhaus bir manifestoyla kurulmuş bir okul. Kurucu direktörü Walter Gropius’un kaleme aldığı manifesto, sanatın topluma hizmet etmek için var olduğunu belirtiyor ve zanaata dayalı disiplinler ile sanat arasında bir ayrım olmadığını iddia ediyor. Çoklu anlatılara dayalı, yaratıcı metotlarla öğrencinin sanatsal yönelimlerini değerlendiren ve bireysel gelişimini önceleyen bir model kurmayı hedefleyen Gropius’un davet ettiği öğretim üyesi kadrosunda yok yok; Gerhard Marcks, Lyonel Feininger, Johannes Itten, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky ve László Moholy-Nagy gibi dönemin avant-garde isimleri tarafından verilen dersler, tasarım ve mimarlık eğitimi dünyasında zaman içerisinde derin izler bırakıyor. Dersler kadar ilginç ve önemli olan, derslere konu olan batı dışı kültürel referansların çokluğu ve çeşitliliği. Bu yönüyle okul her ne kadar Avrupa’da kurulmuş dahi olsa, “Bauhaus Imaginista” araştırmasının “Learning From” bölümünde konu edildiği üzere Güney Amerika’dan Afrika’ya geniş bir kültürel ağın bir parçası olmaya gayret ediyor.

Bauhaus kuruluşundan 7 yıl sonra Dessau’ya, kendi manifestosu niteliğindeki yeni binalarına taşınıyor, ancak ömrü kısa sürüyor. Okul 1933 yılında kapatılıyor. Hikâye burada bitmiyor. Dünyanın dört bir yanına savrulan Bauhaus’çular, mezunlar ve öğretim üyeleri, Bauhaus’un düşünme ve üretme pratiklerini farklı coğrafyalarda geliştiriyor ve dönüştürüyorlar. İşte dört bölümlü bir anlatı kuran araştırma projesi “Bauhaus Imaginista”nın SALT Beyoğlu’nda açılan epizodu “Uzaklarda. İstanbul”, hikâyenin daha çok bu göç ve sonrası kısmına odaklanıyor.

Sergi, SALT Beyoğlu’nun giriş katındaki özetin ardından üçüncü katta, yuvarlak bir masa etrafında okulun kendi yayını olan Bauhaus dergisinin tüm sayılarının tıpkıbasımları ve Almanca aslından okuyamayanlar için külliyatın Lars Müller yayınevi tarafından hazırlanmış İngilizce çevirisiyle başlıyor. Bir kısa film için uzun, uzun bir film içinse epeyce kısa sayılabilecek “Two Stones” (28 dk.), birbiriyle asla tanışmamış iki kadının, feminist yazar Hermine Huiswoud’ın düşünceleri ile mimar Lotte Stam Beese’nin yapılarını eş zamanlı iki anlatı halinde kurgulayıp sunan Wendelien van Oldenborgh’ün filmi. Lotte Stam Beese’nin, geçen yıl yayımlanan “Lotte am Bauhaus” filmine konu olan Bauhaus’un ilk kadın mimarlık öğrencisi olduğunu not edelim. Üçüncü katın süprizi ise Moholy Nagy’nin CIAM 4’e (4. Uluslararası Modern Mimarlık Kongresi) ev sahipliği yapan ve Marsilya-Atina-Marsilya rotasını izleyen açık deniz yolcuğu sırasında çektiği film. Bu film bile başlı başına bir sergi hikâyesi.

* Yazının tamamı Milliyet Sanat’ta