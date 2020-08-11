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11.08.2020 - 11:57 |

Bazı öyküler hayranlık uyandırır

Her yaşam öyküsü, başkaları için ilgi çekicidir. Ama bazı öyküler, okuyanda hayranlık uyandırır. Doğan Kitap tarafından yayımlanan Nenem, Babam ve Ben isimli kitabıyla eczacı, yazar, şair ve öykücü Berat Beran da yoklukla başlayan yaşam öyküsüyle hayranlık uyandırıyor. Beran, kendi azim ve çalışkanlığının yanı sıra, hayatının şekillenmesinde etkili olan babaannesi ile babasının birbirlerinden bağımsız olarak oynadıkları rolü de bizlere anlatıyor.

Bazı öyküler hayranlık uyandırır

Diyarbakır’da doğup, varoş bir mahallede geçen ilkokul yıllarının ardından önce sınavla girdiği  Maarif Koleji’ni, ardından Istanbul’da Eczacılık Fakültesi’ni bitirdikten sonra başarılı bir eczacı olan Berat Beran’ın yaşam öyküsü, dudak ısırtacak türdendir. 

Sadece kişisel gayretleriyle eczacılık kariyerinin zirvesine ulaşarak pek çok atılımda bulunmuş “68 Kuşağı ruhu”na sahip bir eczacı olarak çalışırken ilaç sektörüne adım atan Berat Beran, sahibi olduğu Berko İlaç ile  sektörün öncü iş insanlarından biri haline gelmiştir.

 

Karacayla sporcunun dostluğuHatay'da doğa sporlarıyla ilgilenen Ata Koşar'ın, yürüyüş yaptığı sırada denk geldiği karaca ile kurduğu dostluk sosyal medyada beğeni topladı.
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