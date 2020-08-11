Bazı öyküler hayranlık uyandırır

Diyarbakır’da doğup, varoş bir mahallede geçen ilkokul yıllarının ardından önce sınavla girdiği Maarif Koleji’ni, ardından Istanbul’da Eczacılık Fakültesi’ni bitirdikten sonra başarılı bir eczacı olan Berat Beran’ın yaşam öyküsü, dudak ısırtacak türdendir.

Sadece kişisel gayretleriyle eczacılık kariyerinin zirvesine ulaşarak pek çok atılımda bulunmuş “68 Kuşağı ruhu”na sahip bir eczacı olarak çalışırken ilaç sektörüne adım atan Berat Beran, sahibi olduğu Berko İlaç ile sektörün öncü iş insanlarından biri haline gelmiştir.