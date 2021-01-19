Bebek Trump balonu müzede sergilenecek

BBC’de yer alan habere göre Londra Müzesi Müdürü Sharon Ament, önceki günlerde keşif balonunun müzenin protesto koleksiyonunda yer alacağını açıkladı. Ament, müzenin Amerika’daki siyasetin durumu hakkında bir görüşü olmadığını belirterek “Mizahı çok kullanıyoruz ve politikacılarla dalga geçiyoruz. Keşif balonu Londralıların bir tepkisi ve ayrıca yaratıcı bir fikir” diye konuştu. 6 metre yüksekliğindeki şişme balonda Trump, bebek bezi giymiş ve elinde bir cep telefonuyla tasvir ediliyor.