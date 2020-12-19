Bedri Rahmi’nin mozaiği bakımsızlıktan dökülüyor

Eserdeki mozaik kaybını Ahmet Raci adlı sanatsever sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla belgeledi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, “İMÇ’nin özel mülkiyette olması nedeniyle bu eserlerin bakımı, korunması ve sorumluluğu mülkiyet sahibinde. Eğer İMÇ yönetimi destek talep ederse biz bu eserlerin geleceğe sağlıklı şekilde aktarılması için gerekli sorumluluğu alırız” dedi. İMÇ’de çalışan esnaf ise, eserin önemli olduğuna vurgu yaparak bir an önce bakıma alınması gerektiğini belirtti.



İstanbul’da bulunan çağdaş sanat eserlerinin bakımı ve korunmasına yönelik çalışma başlattıklarını belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, eserlerin önemine dikkat çekti. Özel, “İMÇ’de Bedri Rahmi Eyüboğlu’na ait iki adet mozaik pano var. Ayrıca İMÇ çok özel bir alan 9 tane de çağdaş sanat eserini barındırıyor. Biz Büyükşehir Belediyesi İBB Miras ekipleri tarafından bir çalışma yürüttük. İstanbul genelindeki çağdaş sanat eserlerinin envanterini tespitine yönelik. Binin üzerinde çağdaş sanat eseri tespiti yaptık. Türkiye’deki koruma mevzuatı tescil konusunda biraz tartışmaya açık bir konu ortaya koyuyor. Biz bu binin üzerinde eserin tescillenmesi ile ilgili dosyalarımızı oluşturduk. Koruma kurulları ile paylaştık. Büyük çoğunluğu da özel mülkiyette bulunan eserler bunlar. Örneğin burası. İMÇ de özel bir mülkiyet. Bu tarz eserlerin yapılması ve korunması normal şartlarda mülkiyet sahibine aittir” ifadelerini kullandı.