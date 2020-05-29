Bedük'ten yeni şarkı "Ankara'nın Delisi"

Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, dinleyenlerin yerinde duramayacağı yeni şarkısı “Ankara’nın Delisi” ile, canlı konserlere özlem duyulan bu süreçte müzikseverlerin evine festival enerjisini getiriyor.

16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümünü 12 Haziran’da müzik severlerin beğenisine sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.