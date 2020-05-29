29.05.2020 - 20:53 |
Bedük'ten yeni şarkı "Ankara'nın Delisi"
8 Mayıs’ta yayımladığı “Push The Button” şarkısıyla dinleyenlere bolca enerji aşılayan başarılı sanatçı Bedük, yeni şarkısı “Ankara'nın Delisi”ni müzikseverlerin beğenisine sundu. 12 Haziran’da yayımlanacak yeni albümü “Intergalactic”te de yer alacak şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Bedük’e ait.
Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, dinleyenlerin yerinde duramayacağı yeni şarkısı “Ankara’nın Delisi” ile, canlı konserlere özlem duyulan bu süreçte müzikseverlerin evine festival enerjisini getiriyor.
16 senelik kariyerine yüzlerce konser, festival ve 8 albüm sığdıran Bedük, 2020 yılında Sony Music etiketiyle, en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık “Intergalactic” albümünü 12 Haziran’da müzik severlerin beğenisine sunuyor. Bedük’ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.
Ceza yemekten bıktı... Araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyorAntalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp ‘sosyal mesafeli’ ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, “Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam” dedi.