Behiç Ak Hans Christen Andersen Ödülü adayı

İki yılda bir International Board on Books for Young People (IBBY) tarafından çocuk edebiyatı alanında önemli ve kalıcı eserler vermiş olan bir yazara ve bir illüstratöre tüm eserleri ve yaşam boyu çocuk edebiyatına yaptığı katkılar dikkate alınarak verilen bu ödül 2022’de düzenlenecek. 2022 Hans Christian Andersen Ödülü’ne 33 ülkeden 62 aday gösterildi.