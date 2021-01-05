MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Berlin Kent Balesi’nden siyahi balerine ırkçılık!
ABONE OL
05.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Berlin Kent Balesi’nden siyahi balerine ırkçılık!

BBC’de yer alan bir habere göre, Berlin Kent Balesi’nde dans eden Fransız sanatçı Chloe Lopes Gomes, ten rengi gerekçe gösterilerek ayrımcılığa maruz kaldı.

Berlin Kent Balesi’nden siyahi balerine ırkçılık!

Sanatçı, ten rengini açması için makyaj yapması gerektiği yönünde baskı uygulandığını ve ten rengini makyajla açarak diğer dansçılarla uyum içerisinde olabileceğinin kendisine söylendiğini belirtti. Berlin Kent Balesi’nin ırkçı tutumuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Şimdi tüberkülozu bitirmenin zamanı’

‘Şimdi tüberkülozu bitirmenin zamanı’

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Gülistan nerede?

Gülistan nerede?

Sıradaki Haber