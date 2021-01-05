Berlin Kent Balesi’nden siyahi balerine ırkçılık!

Sanatçı, ten rengini açması için makyaj yapması gerektiği yönünde baskı uygulandığını ve ten rengini makyajla açarak diğer dansçılarla uyum içerisinde olabileceğinin kendisine söylendiğini belirtti. Berlin Kent Balesi’nin ırkçı tutumuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.