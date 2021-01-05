05.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Berlin Kent Balesi’nden siyahi balerine ırkçılık!
BBC’de yer alan bir habere göre, Berlin Kent Balesi’nde dans eden Fransız sanatçı Chloe Lopes Gomes, ten rengi gerekçe gösterilerek ayrımcılığa maruz kaldı.
Sanatçı, ten rengini açması için makyaj yapması gerektiği yönünde baskı uygulandığını ve ten rengini makyajla açarak diğer dansçılarla uyum içerisinde olabileceğinin kendisine söylendiğini belirtti. Berlin Kent Balesi’nin ırkçı tutumuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.