Beş kurum "Ortak Yapım" için bir arada

Türkiye’nin önde gelen beş kültür-sanat kurumu, ülkemizin kültür birikimine katkıda bulunacak yeni tiyatro yapıtları üretilmesi amacıyla ortak bir proje başlatıyor. BKM, DasDas, ENKA Sanat, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM, başlattıkları “Ortak Yapım” projesiyle, 2020’de 10 yeni yapımın ülkemiz tiyatrosuna kazandırılmasını sağlayacak. Proje kapsamında desteklenecek oyun metinlerinden beşi, seçici kurul tarafından belirlenen oyun yazarlarına eser siparişi olarak verilirken, kalan beş metin için açık çağrı yapılacak. Proje kapsamında seçilen her oyun yazarına 7.500 TL tutarında destek verilecek.

Ortak Yapım’a başvurular 1 Temmuz’da başlıyor

Açık çağrıya başvurular 1 Temmuz 2020 saat 09.00’dan itibaren, 1 Ağustos 2020 saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Başvuru formuna, 1 Temmuz 2020 saat 09.00’da ortakyapim.com adresinden ulaşılabilecek. Başvurular sonucunda destek almaya hak kazanan beş oyun metni, 15 Eylül 2020 tarihinde yine ortakyapim.com adresi üzerinden duyurulacak. Projenin seçici kurulunda Tiyatro Sanatçısı Demet Akbağ, Zorlu PSM Programlama Yöneticisi Duygu Bayram, Tiyatro Sanatçısı Mert Fırat, Dramaturg Beliz Güçbilmez, Tiyatro Eleştirmeni, Akademisyen, Yazar Dikmen Gürün, ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, Tiyatro Sanatçısı Tilbe Saran ve İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz yer alacak.

Her kurum seçilen iki oyunun prodüksiyonunu üstlenecek

Başvuru ve seçim sürecinin ardından projeyi yürüten beş kurumun her biri, seçilen 10 oyun metninden ikisinin yapımcılığını üstlenecek. Oyunları sahneleyecek yönetmen ve oyuncu/topluluklar, yapımcılığı üstlenen kurum tarafından seçilecek. Oyunun prömiyeri de yapımcılığı üstlenen kurum tarafından belirlenen bir sahnede yapılacak.

Sahneye kolay uygulanabilir, turneye uygun, tek perdelik oyunlar bekleniyor

Projeden destek alacak oyunların, prodüksiyon özellikleri ve oyuncu sayısı açısından sahneye kolay uygulanabilir ve turneye uygun olmasına özen gösterilecek. Oyunların tek perdede tamamlanması ve oyun süresinin 45 dakika ile 75 dakika arasında olması önem taşıyacak.