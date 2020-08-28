28.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor
7. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali, bu yıl 30 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleşecek.
26 sahafın katılacağı ve gece 23.00’e kadar devam edecek festivalde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde söyleşiler ve kitap mezatları da düzenlenecek. Festivalde yapılan tüm söyleşiler, Sahaflar Derneği’nin Youtube hesabından izlenecebilecek.