MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor
ABONE OL
28.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor

7. Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında dördüncüsü düzenlenen Beylikdüzü Sahaf Festivali, bu yıl 30 Ağustos- 6 Eylül tarihleri arasında Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde gerçekleşecek.

Beylikdüzü Sahaf Festivali başlıyor

26 sahafın katılacağı ve gece 23.00’e kadar devam edecek festivalde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde söyleşiler ve kitap mezatları da düzenlenecek. Festivalde yapılan tüm söyleşiler, Sahaflar Derneği’nin Youtube hesabından izlenecebilecek.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

‘Yunanistan ortamı germeye çalışıyor’

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

KBB’nin ilk şehidi

KBB’nin ilk şehidi

Sıradaki Haber