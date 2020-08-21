21.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Beyrutlu müzisyenler için yardım fonu
Lübnanlı müzisyen, mühendis ve Tunefok Recording Studios’un kurucusu Fadi Tabbal, Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası ekonomik yıkımla karşı karşıya kalan müzisyenlere destek olmak amacıyla yeni bir proje başlattı.
Pitchfork’ta yer alan habere göre “The Beirut Musicians’ Fund” isimli yardım projesi kapsamında toplanan bağışlar, sanatçıların kaybolan, tahrip olmuş veya kullanılmayacak hale gelen ekipmanlarını telafi etmek için kullanılacak. Bağışta bulunmak isteyenler Tunefork’un sitesinden yardımda bulunabilir ve hasarlı müzik ekipmanlarının kapsamlı listesine ulaşabilirler.