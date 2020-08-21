Beyrutlu müzisyenler için yardım fonu

Pitchfork’ta yer alan habere göre “The Beirut Musicians’ Fund” isimli yardım projesi kapsamında toplanan bağışlar, sanatçıların kaybolan, tahrip olmuş veya kullanılmayacak hale gelen ekipmanlarını telafi etmek için kullanılacak. Bağışta bulunmak isteyenler Tunefork’un sitesinden yardımda bulunabilir ve hasarlı müzik ekipmanlarının kapsamlı listesine ulaşabilirler.