Beyrut’un ‘Yaralı Sanat’ı

Guardian’ın Beyrut muhabiri Michael Safi’nin haberine göre, kentte geçen yıl ağustos ayında meydana gelen patlamada zarar gören pek çoğu antik eser, restorasyon yapılmadan “Yaralı Sanat” sergisi başlığı altında 16 Ocak tarihine dek ziyarete açıldı. Safi’nin “Serginin girişinde ziyaretçiyi (erken barok dönemi sanatçısı) Guido Reni’nin 17. yüzyıldan kalma ‘John the Baptist’ portresi karşılaşıyor. Hemen yanında sarsıntıdan yere düşüp parçalanmış avizenin parçaları; çatlamış bir ayna, zarar görmüş tablolar ve duvarları hasar görmüş sergi salonu deneyimlenebiliyor” diyerek tarif ettiği serginin küratörlüğünü Jean-Louis Mainguy üstleniyor.



Sergi fikrinin ortaya çıkışını “Sanat eserlerini dokunmadan yeniden inşa etmek istedik. Müzikle, ışıkla, Lübnan şiiri ve edebiyatıyla” diye tarif eden küratör, sergide sadece antik eserlerin değil, yakın dönemde yapılmış işlerin de olduğuna dikkat çekiyor.



‘Komadan farksız’



Nayle Ramons Iliya’nın “Entangled Love” isimli eseri, patlamadan önce Beyrut’un beş yıldızlı otellerinden birinin lobisinde sergileniyormuş. Patlamanın hem binaya hem de kendi eserine ağır hasar verdiğini belirten Iliya, “Bir nevi komaya girmiş gibiydim. Çalışamadım, düşünemedim ve hiçbir şey yapamadım. Başa çıkılamayacak kadar fazlaydı” diye tarif ediyor süreci. Sanatçı, bu serginin kendisine tekrar üretmek için bir vesile olduğunu da ekliyor.



Sergi için “Entangled Love” isimli heykelinin yanı sıra “Salaam” çalışmasını da özellikle seçtiğini belirten sanatçı, 2019’daki Lübnan’daki protestolardan hareketle yaptığı bu heykelin Beyrut’ta uzun yıllardır yaşananların neticesinde iyileşme sürecine girmeyi temsil ettiğini ifade ediyor.



Yırtılan tablo



Sergide, İngiliz ressam Tom Young’un tablosu da yer alıyor. Sanatçının yırtılan kanvas tablosu, amatör biçimde dikilerek sergiye yerleştirilmiş. İtalyan ressam Guido Reni’nin 17’nci yüzyılda yaptığı Yuhanna portresi de patlama esnasında hasar gören eserler arasında. Resmin patlayan orta bölgesine, projeksiyonla Yuhanna’nın başka tarihsel tasvirleri yansıtılıyor.



‘Neden restore edelim?’



Guardian muhabirinin “Neden eserleri restore etmediniz?” sorusuna küratör Mainguy, “Neden restore edelim ki?” diye cevap veriyor ve ekliyor: “Neden unutmak zorundayız ve günlük yaşantımızda bu yaralarla yaşamak için ne kadar ileri gitmek gerekiyor?”





Beyrut’taki patlamada hasar gören eserlerden Katia Traboulsia’nın büstü.





İngiliz ressam Tom Young’ın tablosu.