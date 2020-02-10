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10.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

BİFO’dan caz rüzgârı

BİFO, 13 Şubat Perşembe akşamı Lütfi Kırdar ICEC’te vereceği BİFOCAZ konserinde dinleyicilerini cazla buluşturacak. Berlin Filarmoni Orkestrası solist klarnetçisi Andreas Ottensamer’in solist olacağı konserde orkestrayı Sascha Goetzel yönetecek.

BİFO’dan caz rüzgârı

BİFO’nun 2018 yılını karşıladığı Yeni Yıl Konseri’nin konuk solisti olarak daha önce İstanbul’da dinleyicinin beğenisini kazanan Ottensamer, konserde son albümü Blue Hour’ da yer alan, Carl Maria von Weber’e ait başyapıtlardan Klarnet Konçertosu’nu seslendirilecek. Konserin ikinci yarısında ise Radio Romania Big Band, BİFO ile birlikte, Wynton Marsalis’in Swing Senfoni’sini dinleyicilere sunacak. Konser öncesinde, 19.00-19.40 saatleri arasında Dolmabahçe Salonu’nda, gazeteci ve klasik müzik yazarı Serhan Bali moderatörlüğünde konser üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiye Andreas Ottensamer de katılacak. 

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