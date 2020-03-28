28.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bilgi’den Varda sempozyumu
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında fotoğrafçı, film yönetmeni ve görsel sanatçı Agnès Varda için düzenlenecek sempozyum sanal ortama taşınıyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarının vurgulanacağı “Sanal Varda” sempozyumu bugün saat 14.00-18.00 arası gerçekleştirilecek.
Agnès Varda’nın aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde düzenlenecek sanal sempozyumda farklı ülkelerden akademisyenler, sanatçının 65 yıllık üretken çalışma hayatı süresince toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarına getirdiği farklı yorumları tartışacak.