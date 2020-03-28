Bilgi’den Varda sempozyumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarının vurgulanacağı “Sanal Varda” sempozyumu bugün saat 14.00-18.00 arası gerçekleştirilecek.

Agnès Varda’nın aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde düzenlenecek sanal sempozyumda farklı ülkelerden akademisyenler, sanatçının 65 yıllık üretken çalışma hayatı süresince toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik temalarına getirdiği farklı yorumları tartışacak.