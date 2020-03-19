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19.03.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bin yıllık broş bulundu

The British Museum, önceki gün hazine olarak tanımlanan binden fazla objenin 2019 yılında İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda genelinde bulunduğunu açıkladı.

Bin yıllık broş bulundu

Guardian’da yer alan habere göre, bulunan bu hazineler arasında iyi bir şekilde korunmuş 1100 yıllık bir broş da yer alıyor. The British Museum taşınabilir antikalar projesinin başkanı Michael Lewis, Norfolk’ta keşfedilen 1100 yıllık broşun çarpıcı ve nadir bir keşif olduğunu belirtti. Lewis, “Bu broş Anglosakson sanatının harika bir örneği” dedi.

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