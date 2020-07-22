Binlerce arkeolojik bulgu sergilenecek

İBB, merkezin mimari tasarımı için ulusal bir yarışma düzenliyor. “Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı Proje Yarışması” ilanı, dün Resmi Gazetede yayınlamdı. İlana göre yarışmanın konusu, “Theodosius Limanı Arkeolojik Alanı bağlamında, ziyaretçi merkezinin tasarlanması” olarak belirlendi. Serbest, ulusal, mimarlık yarışmasında birincilik ödülü 80 bin TL olacak. Projeler 26 Ekim 2020 tarihine kadar teslim edilebilecek. Jüri, projeleri 7 Kasım 2020 tarihinde değerlendirmeye başlayacak. Kolokyum ve ödül törenin ise 21 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanıyor.



8 bin yıllık ayak izleri



İBB’den yapılan açıklamada yapılan kazılarda 12’nci ya da 13’ncü yüzyıla tarihlenen bir kilise, bin 500 yıllık fildişinden yapılmış zarlar, 8 bin 500 yıllık buğday başağı, 37 tekne, bir geminin mutfak bölümünde milattan sonra dokuzuncu yüzyıla ait hasır sepet içinde vişne çekirdekleri, bir başka gemide beşinci yüzyıla tarihlenen 127 tane Kırım tipi istiflenmiş amfora, kandiller, oyun taşları, çanaklar, ahşap çapalar, demir çapalar, palangalar, gemicilikle ilgili eşyalar, ahşap ve deriden sandaletler ve tarakların bulunduğu açıkladı. Aynı zamanda 3 bin adet fildişi tarak ve 3 binden fazla sikke de ele geçirilirken kazılarda bulunan ayak izlerinin, ilk İstanbulluların 8 bin yıllık ayak izleri olduğu tespit edildi.