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06.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ çevrimiçi

Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde yer aldığı “Bir Delinin Hatıra Defteri” ilk kez özel olarak dijital platformda izleyici ile buluşacak.

‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ çevrimiçi

 

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı eserden Cem Emüler’in uyarlayıp yönettiği oyun, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alıyor. Tatbikat Sahnesi’nde sahnelenecek olan, 18 Kasım günü online gösterimde izleyici ile buluşacak oyun 20.30’da başlayacak.

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