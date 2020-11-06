‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ çevrimiçi

Nikolay Vasilyeviç Gogol’un yazdığı eserden Cem Emüler’in uyarlayıp yönettiği oyun, yaşadıklarıyla baş etmeye çalışan bir adamın hatıra defterinde yazanları konu alıyor. Tatbikat Sahnesi’nde sahnelenecek olan, 18 Kasım günü online gösterimde izleyici ile buluşacak oyun 20.30’da başlayacak.