‘Bir Genç Kadının Portresi’ Rembrandt’ın fırçasından

Allentown Sanat Müzesi’nde sergilenen ‘Bir Genç Kadının Portresi’ isimli yağlı boya tablo uzun yıllardır Rembrandt Atölyesi imzasıyla sanatseverlerin ilgisine sunuluyordu. İki yıl önce temizlik ve bakım için New York Üniversitesi’ne gönderilen tablonun kullanılan yeni teknolojiler ve derin araştımalar sonucu Rembrandt’a ait olduğu tespit edildi.



Tablonun üzerindeki vernik tabakasını temizlemeye başlayan uzmanlar resimdeki orijinal fırça darbelerinden eserin Rembrandt’a ait olabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine X-ray, infared ve elektron mikroskobu gibi aletlerle inceleme derinleştirildi. Bilimsel analizler fırça darbelerinin canlılığının Rembrandt’ın diğer tablolarıyla paralellik gösterdiğini ortaya çıkardı.



1632 tarihli tablonun iki yıllık restorasyonunun tamamlanmasının ardından bağımsız uzmanlar da inceleyerek eserin gerçekten Rambrandt’a ait olduğu fikrine katıldı. Eseri satışa çıkarmayı planlamayan müze herhangi bir değerleme yaptırmadı fakat orijinal Rembrandt eserleri, sanat piyasasında milyon dolarlara alıcı buluyor.



Müzenin kasasında tutulan eser 7 Haziran’dan itibaren sergilenmeye başlayacak.



Rembrandt eserleri ile ilgili olarak bu durum aslında pek alışılmadık değil. Yüzyıllar boyunca Rembrandt’a ait eser sayısı 265 ila 688 arasında defalarca değişti.





