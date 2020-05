Bob Dylan’ın ‘zorlu yollar’ı

“Rough and Rowdy Ways” isimli albüm, 19 Haziran’da raflarda ve dijital platformlarda yer alacak. Albüm, cover şarkıların yer aldığı “Shadows in the Night” (2015), “Fallen Angels” (2016) ve “Triplicate”ten (2017) sonra Dylan’ın kendi yazdığı şarkıların yer alacağı ilk albüm olacak. Dylan’ın orijinal parçalarını içeren son albüm olan “Tempest”, 2012’de yayınlanmıştı. Dylan, yeni albümünü duyururken içinde yer alacak bir şarkıyı da hayranlarıyla buluşturdu. 78 yaşındaki müzisyen geçen haftalarda iki yeni şarkı yayınlamıştı.