Bob Dylan’ın ‘zorlu yollar’ı

“Rough and Rowdy Ways” isimli albüm, 19 Haziran’da raflarda ve dijital platformlarda yer alacak. Albüm, cover şarkıların yer aldığı “Shadows in the Night” (2015), “Fallen Angels” (2016) ve “Triplicate”ten (2017) sonra Dylan’ın kendi yazdığı şarkıların yer alacağı ilk albüm olacak. Dylan’ın orijinal parçalarını içeren son albüm olan “Tempest”, 2012’de yayınlanmıştı. Dylan, yeni albümünü duyururken içinde yer alacak bir şarkıyı da hayranlarıyla buluşturdu. 78 yaşındaki müzisyen geçen haftalarda iki yeni şarkı yayınlamıştı.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.