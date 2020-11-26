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26.11.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bob Marley’in gitarı satışta

Amerika’daki Julien’s Müzayede Evi, önümüzdeki günlerde “Icons & Idols Trilogy: Rock ‘N’ Roll” satışı kapsamında aralarında Bob Marley, Madonna, Lady Gaga ve Michael Jackson’ın da yer aldığı pek çok müzisyenin eşyalarından oluşan 900 parçayı satışa çıkarıyor.

Bob Marley’in gitarı satışta

Dailymail’de yer alan habere göre müzayede yetkileri satışta en çok beklenen parçanın Bob Marley’in 1975 yılına ait Ovation marka akustik gitarının olduğunu belirtti. Yetkililer, gitarın 80 bin dolar ile 100 bin dolar arasında bir rakama satılacağını tahmin ediyor. Hollandalı müzisyen Eddie Van Halen’in 2004 EHV Charvel Art Series model elektro gitarının ise 60 bin dolar ile 80 bin dolar arasında satılacağı düşünülüyor. Açık artırma 1 ve 2 Aralık tarihlerinde Julien Müzayede Evi’nde gerçekleşecek.

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