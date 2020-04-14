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14.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bocelli’den umut konseri

Paskalya Bayramı’nın kutladığı pazar günü İtalyan tenor Andrea Bocelli, koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir yanında evlerinde karantinada olanlar ve salgınla savaşan sağlık görevlileri için ‘Umut İçin Müzik’ adlı bir konser verdi.

Bocelli’den umut konseri

“Milano kentinden ve Duomo Kilisesi’nden böyle bir teklifi alır almaz hemen kabul ettim” diyen Bocelli, “Bu canlı yayın sayesinde müzik hepimizi bir araya getirdi, biz de dünyayanın yaralı kalbini birlikte iyileştireceğiz. Cömert, cesur Milan ve tüm İtalya tekrardan, çok kısa sıra bir süre içinde, yeniden doğuşun öncülerinden biri olacak. Dumomo’da tekrar sevgi ve mutluluğun hakim olduğu günler gelecek” dedi.

Ünlü tenor, kendisine piyanist Emanuele Vianelli’nin eşlik ettiği konserde Bach’tan “Ave Maria”, Rossini’den “Domine Deus”, “Amazing Grace”i seslendirdi. Konseri canlı yayın sırasında 3.5 milyon kişi izledi. Konserin youtube’daki son izlenme sayısı ise 24 milyon 36 bin 283 oldu.

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