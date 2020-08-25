MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Bodo Kirchhoff'tan aşka dair bir özlem
ABONE OL
25.08.2020 - 12:35 |

Bodo Kirchhoff'tan aşka dair bir özlem

Bir adam bir kadınla tanışır ve beraber güneye inerler. Hayatlarından, geçmişlerinden, kendilerinden kaçmaktır arzuları. Ama boşuna. Bodo Kirchhoff Başa Gelen’de aşka duyulan o eski özlemi anlatıyor, telafi arzusunu ve gerçeklik karşısında verilen zorlu bir sınavı...

Bodo Kirchhoff'tan aşka dair bir özlem

Büyük bir şehirde küçük bir yayınevi işleten Reither işini tasfiye etmiş, Alpler’in eteğinde pastoral bir vadiye yerleşmiştir. Bir akşam kapısı çalınır; beklenmedik bir konuk onu bir yolculuğa çıkarmaya gelmiştir. Çünkü aşk ötelenemeyen, acil bir duygudur ve ânı yakalamayı arzular.

Ama sonra hayat bambaşka bir yöne savrulur. Başa Gelen, kaçınılamayan şeyler üzerinde son sürat ilerleyen bir yol romanı. Geçerken karşılaştıklarımızı, yol boyu öğrendiklerimizi geçmişin yüklerini sırtlanmadan kucaklayıp kucaklamayacağımıza dair giderek buruklaşan bir tecrübe; mideye sessiz sedasız oturan bir yumruk, hayatın bir darbesi. Aslında: Kalp kırıklığı.

 Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Uwe Timm: Kuş ÇayırıKırmızı; Jenny Erpenbeck: Gidiyor, Gitti, Gitmiş; Italo Svevo: Hayat İşte; Patrick Süskind: Aşk ve Ölüm Üzerine.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü

Pendik'te aracını park ederken boş araziye düştü

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Son dakika... MEB'den kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili flaş açıklama!

Son dakika... MEB'den kronik rahatsızlığı olan öğrencilerle ilgili flaş açıklama!

Sıradaki Haber