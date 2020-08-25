Bodo Kirchhoff'tan aşka dair bir özlem

Büyük bir şehirde küçük bir yayınevi işleten Reither işini tasfiye etmiş, Alpler’in eteğinde pastoral bir vadiye yerleşmiştir. Bir akşam kapısı çalınır; beklenmedik bir konuk onu bir yolculuğa çıkarmaya gelmiştir. Çünkü aşk ötelenemeyen, acil bir duygudur ve ânı yakalamayı arzular.

Ama sonra hayat bambaşka bir yöne savrulur. Başa Gelen, kaçınılamayan şeyler üzerinde son sürat ilerleyen bir yol romanı. Geçerken karşılaştıklarımızı, yol boyu öğrendiklerimizi geçmişin yüklerini sırtlanmadan kucaklayıp kucaklamayacağımıza dair giderek buruklaşan bir tecrübe; mideye sessiz sedasız oturan bir yumruk, hayatın bir darbesi. Aslında: Kalp kırıklığı.

Bu kitaba ilgi duyanlar için ek öneriler: Uwe Timm: Kuş Çayırı, Kırmızı; Jenny Erpenbeck: Gidiyor, Gitti, Gitmiş; Italo Svevo: Hayat İşte; Patrick Süskind: Aşk ve Ölüm Üzerine.