Bodrum Caz Festivali 1 Eylül’de başlayacak

Festival etkinliklerini birçoğu Bodrum Kalesi ve Dibeklihan’da gerçekleşecek. Festival etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeler dikkate alınarak, hem sahnede hem de oturma düzeninde maksimum sosyal mesafe ve hijyen kuralları sıkı bir biçimde uygulanacak. Festival, Festival kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniv. G.S.F Grafik Bölümü’nün Bodrum Caz Festivali için gerçekleştirdikleri tasarımları da sergilenecek. Biletler Biletix’ten satın alınabilir.
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'ı kim darbetti? Görgü tanıkları CNN TÜRK'te anlattıUkraynalı model Daria Kyryliuk'ı darp iddialarında görgü tanıkları anne Figen Civan ile oğlu Beytürk Kirezlik, CNN TÜRK canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Daria Kyryliuk'ın birlikte olduğu grubun kendilerine hakaret ve küfürler savurduğunu söyleyen görgü tanıkları, o gece model Kyryliuk'ın hiçbir şeyinin olmadığını söylediler. Anne Figen Civan, "Ertesi gün çıkan haberlere ben gerçekten çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.