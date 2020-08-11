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11.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Bodrum Caz Festivali 1 Eylül’de başlayacak

Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali dördüncü yılında yine 1-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu yıl festival teması “Sadece İkimiz / Just the Two of Us” olarak belirlendi.

Bodrum Caz Festivali 1 Eylül’de başlayacak

Festival etkinliklerini birçoğu Bodrum Kalesi ve Dibeklihan’da gerçekleşecek. Festival etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeler dikkate alınarak, hem sahnede hem de oturma düzeninde maksimum sosyal mesafe ve hijyen kuralları sıkı bir biçimde uygulanacak. Festival, Festival kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniv. G.S.F Grafik Bölümü’nün Bodrum Caz Festivali için gerçekleştirdikleri tasarımları da sergilenecek. Biletler Biletix’ten satın alınabilir. 

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