Bodrum Caz Festivali 1 Eylül’de başlayacak

Festival etkinliklerini birçoğu Bodrum Kalesi ve Dibeklihan’da gerçekleşecek. Festival etkinliklerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeler dikkate alınarak, hem sahnede hem de oturma düzeninde maksimum sosyal mesafe ve hijyen kuralları sıkı bir biçimde uygulanacak. Festival, Festival kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniv. G.S.F Grafik Bölümü’nün Bodrum Caz Festivali için gerçekleştirdikleri tasarımları da sergilenecek. Biletler Biletix’ten satın alınabilir.