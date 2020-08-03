Boğaziçi Film Festivali ekimde

Bu seneki festival hakkında açıklamalarda bulunan Boğaziçi Film Festivali artistik direktörü Emrah Kılıç; “Boğaziçi Film Festivali’ni tabii ki festival ruhuna uygun şekilde fiziksel olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyor, ekim sonu itibariyle gerekli hijyen kurallarını sağlayıp, alınan tedbirleri uygulayarak sinema salonlarında film gösterebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.