03.08.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Boğaziçi Film Festivali ekimde
Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Boğaziçi Film Festivalinin ulusal uzun metraj, ulusal kısa kurmaca ve belgesel yarışmaları ile festivalin film geliştirme platformu Bosphorus Film Lab’e başvurular başladı.
Bu seneki festival hakkında açıklamalarda bulunan Boğaziçi Film Festivali artistik direktörü Emrah Kılıç; “Boğaziçi Film Festivali’ni tabii ki festival ruhuna uygun şekilde fiziksel olarak gerçekleştirmeyi arzu ediyor, ekim sonu itibariyle gerekli hijyen kurallarını sağlayıp, alınan tedbirleri uygulayarak sinema salonlarında film gösterebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.