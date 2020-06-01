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01.06.2020 - 07:00 | | KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â

Borusan Müzik Evi Spotifyâ€™da

Borusan Klasikâ€™te yayÄ±nlanan Borusan MÃ¼zik Evi programlarÄ±nÄ±n iÃ§erikleri artÄ±k Spotifyâ€™da mÃ¼zikseverleri bekliyor.

Borusan Müzik Evi Spotifyâ€™da

MayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri Borusan Klasikâ€™te, daha Ã¶nce Borusan MÃ¼zik Eviâ€™ne konuk olan sanatÃ§Ä±, topluluk ve temsilcilerin her hafta konuk olduklarÄ± Borusan MÃ¼zik Evi radyo programÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ iÃ§eriklerini artÄ±k Spotify Ã¼zerinden takip etmek mÃ¼mkÃ¼n. Borusan MÃ¼zik Evi programÄ±na bugÃ¼ne dek AydÄ±n Dorsay, Sumru AÄŸÄ±ryÃ¼rÃ¼yen ve OrÃ§un BaÅŸtÃ¼rk, Murat Sezgi ve Ã‡aÄŸÄ±l Ã–zdemir ile Åževket AkÄ±ncÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± programlarla her cuma konuk oldu.

Su kuyusuna düÅŸen köpekle boruya sÄ±kÄ±ÅŸan kuÅŸu itfaiye kurtardÄ±Burdur'un Bucak ilçesinde su kuyusuna düÅŸen sokak köpeÄŸi itfaiye ekipleri kurtardÄ±.
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