MayÄ±s ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan beri Borusan Klasikâ€™te, daha Ã¶nce Borusan MÃ¼zik Eviâ€™ne konuk olan sanatÃ§Ä±, topluluk ve temsilcilerin her hafta konuk olduklarÄ± Borusan MÃ¼zik Evi radyo programÄ±nÄ±n geÃ§miÅŸ iÃ§eriklerini artÄ±k Spotify Ã¼zerinden takip etmek mÃ¼mkÃ¼n. Borusan MÃ¼zik Evi programÄ±na bugÃ¼ne dek AydÄ±n Dorsay, Sumru AÄŸÄ±ryÃ¼rÃ¼yen ve OrÃ§un BaÅŸtÃ¼rk, Murat Sezgi ve Ã‡aÄŸÄ±l Ã–zdemir ile Åževket AkÄ±ncÄ± hazÄ±rladÄ±klarÄ± programlarla her cuma konuk oldu.