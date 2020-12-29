Borusan Sanat'tan yeni çevrimiçi platform

Borusan Klasik’te bu sezon yayınlanan canlı ve kayıttan konserlere büyük ilgi gösteren müzikseverlere teşekkür eden Borusan Sanat, radyonun gücüne inanıyor, ancak konser salonlarından uzak kalmanın yarattığı burukluğun da farkında... Radyodan devam edecek yayınlar esnasında gerçekleşen ve gerçekleşecek video kayıtlarla, bu burukluğu kısmen giderebilecek olmanın sevincini yaşıyor.

Bu sezon izleyiciye ulaştırılan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Borusan Quartet konserlerinin yanı sıra, yalnızca bu platformda sunulmak üzere hazırlanan Borusan Müzik Evi’ndeki konserler de borusansanat.tv’de yer alacak.

Borusan Oto İstinye 9.55 Salonu ve Borusan Müzik evinde gerçekleştirilen konserler, uzman bir ekip ile büyük bir özen ve titizlikle kaydedildi; çevrimiçi platform için yayına hazırlandı. Tüm kayıtlar Microsoft Azure altyapısında yüksek ses ve görüntü kalitesiyle müzikseverlerle buluşacak. Böylece, izleyiciler Microsoft bulut teknolojileri üzerinden istedikleri konsere, diledikleri an, diledikleri yerden kolayca ulaşabilecekler.

Düzenli olarak yayınlanacak, görsel ve işitsel zenginliğin tüm ayrıntılarının sunulacağı bu konserlerin yanı sıra, konser öncesi; müzik yazarı Serhan Bali, ayrıca genç ve başarılı şeflerimizden Nisan Ak’ın gerçekleştireceği keyifli sohbetler de borusansanat.tv’de olacak.

İlk konser kaydı, 3 Ocak Pazar günü saat 11.30’da yayında. Geçtiğimiz 15 Ekim’de Borusan Klasik’ten canlı olarak yayınlanan konserde; müziğin üç büyük bestecisi olan Mahler, Beethoven ve Mozart’ın yapıtlarından oluşan bir seçki Sascha Goetzel yönetiminde seslendirilmişti.

Borusan Klasik ve şimdi borusansanat.tv’den yayınlarla; Borusan Sanat, bu zorlu dönemde hep yanınızda…