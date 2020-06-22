Bradbury uyarlaması yolda

1972 yılında yayımlanan roman, 1993 yılında televizyona uyarlanmıştı. Yeni uyarlamanın yönetmeni Will Dunn olacak. Roman, küçük bir kasabada geçiyor ve yaşanan garip olayları aydınlatmaya çalışan bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor.