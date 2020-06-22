22.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Bradbury uyarlaması yolda
“Fahrenheit 451” ve “Mars Yıllıkları”nın da aralarında olduğu romanlarla bilimkurgunun en önemli yazarlarından Ray Bradbury’nin “Cadılar Bayramı Ağacı” adlı romanı sinemaya uyarlanacak.
1972 yılında yayımlanan roman, 1993 yılında televizyona uyarlanmıştı. Yeni uyarlamanın yönetmeni Will Dunn olacak. Roman, küçük bir kasabada geçiyor ve yaşanan garip olayları aydınlatmaya çalışan bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor.
Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.