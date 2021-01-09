‘Bugünkü Mimar Sinan’ı anlamak...

Mimar Sinan’ın mimarlığını ve yaşadığı çağı tarih yazımı perspektifinden ele alan kitap, bugünün popüler imgeleminde Mimar Sinan’ın ve döneminin nasıl hayal edildiğini inceliyor. Tanyeli, “Kitabın ilk kesiminde Sinan çağının değerlendirmesini yaparak, 16. yüzyıl Osmanlı kültür ortamının mimarlığa nasıl yaklaştığını aydınlatmayı amaçlıyorum. Osmanlı yazı dilindeki anlatılarda mimarlıktan nasıl ve ne kadar konuşulduğunu araştırıyorum. Ardından kitabın ‘Tarihsel Sinan’ kesimi geliyor. Orada genel bir Mimar Sinan monografisi veya hayat öyküsünün aksine sadece bazı konular özelinde Sinan mimarlığının yorumlanması yer alıyor. Kitabın son kesimi ‘Muhayyel Sinan’ ise bugünün Türkiye’sinde Sinan’ın bizim için nasıl ve neden çok önemli olduğu sorusuna cevap arıyor. Kitabın farkı, Sinan’ı iki ayrı tarihsel bağlama yerleştirme çabası” dedi.









