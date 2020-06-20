Çağdaş sanatın her alanında üretenlere

Programın Ekim 2020 - Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönemi için başvuruların, 19 Temmuz Pazar günü saat 18.00’e kadar e-posta ile aap@arter.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvuru koşulları ve değerlendirme süreci hakkında ayrıntılı bilgiye arter.org.tr/arter-arastirma-programi adresinden ulaşılabiliyor.

Arter Araştırma Programı’na, çağdaş sanat alanında farklı pozisyonlarda (sanatçı, küratör, araştırmacı, eleştirmen vb.) üretenler veya çalışma alanı çağdaş sanatla kesişen farklı disiplinlerden kültür üreticileri; kendi araştırmasını yürütme ve yönlendirme tecrübesi olan; birlikte düşünmeyi bir araştırma aracı olarak benimseyen kişiler başvurabiliyor.