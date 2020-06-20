20.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Çağdaş sanatın her alanında üretenlere
Çağdaş sanat alanında çalışan kültür üreticilerinin, çalışma alanlarına dair araştırma yöntemlerini, bakış açılarını ve ifade biçimlerini geliştirmelerine destek olmayı amaçlayan Arter Araştırma Programı’nın yeni dönemi için başvurular başladı.
Programın Ekim 2020 - Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci dönemi için başvuruların, 19 Temmuz Pazar günü saat 18.00’e kadar e-posta ile aap@arter.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor. Başvuru koşulları ve değerlendirme süreci hakkında ayrıntılı bilgiye arter.org.tr/arter-arastirma-programi adresinden ulaşılabiliyor.
Arter Araştırma Programı’na, çağdaş sanat alanında farklı pozisyonlarda (sanatçı, küratör, araştırmacı, eleştirmen vb.) üretenler veya çalışma alanı çağdaş sanatla kesişen farklı disiplinlerden kültür üreticileri; kendi araştırmasını yürütme ve yönlendirme tecrübesi olan; birlikte düşünmeyi bir araştırma aracı olarak benimseyen kişiler başvurabiliyor.