‘Çalınan Picasso tablosu Yunanistan’da’

El Greco, Rembrandt ve Giovanni Battista’nın da eserlerinin yer aldığı müzeden Pablo Picasso ve Piet Mondrian’ın iki eseri ile İtalyan sanatçı Guglielmo Caccia’nın bir eskizini çalan hırsızlar kayıplara karışmış ve Yunan polisi olayın peşine düşmüştü. Tabloları çalan hırsızlar hâlâ bulunamadı ancak Picasso’nun “Head of A Woman“ının hâlâ Yunanistan’da olabileceği öne sürüldü. Yunan Proto Thema gazetesi, araştırmacıların eserin ülkenin yasa dışı sanat pazarında 20 milyon dolara satışa çıkarıldığını ancak alıcı bulamadığını iddia etti.