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30.07.2020 - 14:52 |

Can Bonomo'dan konser serisi

Alternatif rock müziğin sevilen ismi Can Bonomo, pandemi nedeniyle ara verdiği canlı performanslarına 7 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro ve 8 Ağustos Çeşme Açıkhava'da Kerki Solfej yaz konserleri kapsamında tekrar başlıyor.

Can Bonomo'dan konser serisi

Mart ayından itibaren girdiğimiz karantina sürecinde bol bol üreten, yeni şarkılar yazan ve son yayınladığı teklisi Güneş ile kısa sürede trend videolar listesinde yerini alan Can Bonomo, uzun bir aradan sonra dinleyiciler ile sahnede buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilecek olan Bodrum ve Çeşme konserlerinde en sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçı, Güneş şarkısını da ilk defa sahnede söyleyecek.

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