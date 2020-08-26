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26.08.2020 - 10:32 |

Can Leman yeni şarkısı 'Bir Sen Bir Ben'

Geçtiğimiz senelerde Latin Amerika'dan Avrupa'ya dünyanın pek çok yerini gezen ve şarkılarını bu gezilerden aldığı ilham ile oluşturan Can Leman,aslolalın samimiyet ve farklılıklara olan saygı olduğunu söylüyor.

Can Leman yeni şarkısı 'Bir Sen Bir Ben'

Yeni şarkısı 'Bir Sen Bir Ben'i geçtiğimiz günlerde yayınlayan sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan bu esere doğal, sahici ve hayatın tam ortasından bir klip çekti.

Can Leman, müzik piyasasının dayattığı piyasa baskısına boyun eğmeden,  farklı coğrafyalardan farklı dillerdeki insanların aslında aynı dili konuştuğunu anlatan klipleri ile anadili Türkçe olan şarkıları Avrupa'nın pek çok ülkesinde seslendirmekten onu duyuyor.

Murat Aziret, Mike Verno ve Ferhat Livaneli gibi alanında usta isimlerle çalışan Can Leman, yeni şarkılarını da çok yakında müzikseverlerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor.

 

 

 

 

 

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