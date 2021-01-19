Can Yayınları'ndan özel klasikler serisi

Amazon Türkiye ve Can Yayınları, Amazon.com.tr müşterilerine özel olarak dünyaca ünlü yazarların öykü derlemelerinden oluşan bir seri hazırladı. Can Yayınları iş birliğiyle okumayı teşvik etmek ve kitaba erişimi kolaylaştırmak adına yapılan proje kapsamında Lacivert Klasikler serisinde yer alan 50 kült klasiğin 48 ila 60 sayfa arasındaki kısa versiyonları hazırlanarak 4,99TL fiyatla Amazon.com.tr müşterilerine sunuldu.

amazon.com.tr'de özel olarak hazırlanan dünyaca ünlü yazarların öykü derlemelerinden oluşan serinin her bir kitabı; 4,99TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca Amazon Prime üyeleri bu kitaplara “5 al 4 öde” fırsatıyla sahip olabilecek.