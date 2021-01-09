Çanakkale’nin online ‘takımyıldız’ları

Geçen yıl 22 Eylül’de “Takımyıldız” başlığıyla kapılarını açan 7. Çanakkale Bienali, ana serginin ardından, tamamı çevrimiçi olarak deneyimlenebilen yeni sergi ve projeleriyle devam ediyor. 7. Çanakkale Bienali, küratörlüğünü CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) ve Azra Tüzünoğlu’nun yaptığı, Troya Müzesi’nde sergilenen Agah Uğur Koleksiyonu seçkisinin de dahil olduğu farklı kurgulara sahip, birbiriyle zincir oluşturan dört ana sergiyle kapılarını açmıştı. Çevrimiçi sergi ve etkinliklerle devam eden projenin odağında ise “Anımsama” sergileri yer alıyor. Ocak ayı sonuna kadar çevrimiçi olarak gezilebilen sergiler, Portİzmir ve Çanakkale Bienali kapsamında üretilen ya da sergilenen, bu kentlerden ilham alan sanat üretimlerinden bir seçki sunuyor.











Kazıdan çıkan işler



Ocak ayı boyunca yine çevrimiçi olarak ziyaret edilebilecek bir diğer sergi ise Türkiye’de alanında bir ilk olan ve 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Troya Kazıları Sanat Ekibi’nin “Kanatlı Sözler/Katmanlar” başlıklı sergisi. “Troya Ören Yeri ve arkeoloji pratiği ile sanatçılar arasında farklı bir ilişki nasıl mümkün olabilir?” sorusuyla yola çıkan Troya Kazıları Sanat Ekibi; sanatçı ve küratörlerin, arkeologların araştırma sahasına girebildiği, ören yeri ve müzenin arka planındaki çalışmaları deneyimleyebildiği, böylece arkeolojik ve sanatsal süreçlerin birbirinden beslenebildiği bir üretim zemini olarak 2020 yılında resmiyet kazandı. Pandemi koşullarına uyarlanarak yürütülen çalışmalarda, sanatçılar ve arkeologlar bir arada düşünme ve birbirinin pratikleri üzerinden tartışma imkânı buldu. SAHA Derneği’nin desteğiyle gerçekleşen “Kanatlı Sözler/Katmanlar” sergisi, bu altı aylık süreçten beslenen üretimleri bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Deniz Erbaş ve Seyhan Boztepe’nin üstlendiği sergide Burak Topçakıl, Erdal Sezer, Mehmet Erim, Ülkü Sönmez, Yağmur Ebru Metin ve Yeliz Saydan’ın farklı medyumlardaki üretimleri yer alıyor.









Kent ekolojisine dair

7. Çanakkale Bienali programındaki diğer bir proje olan “Kent Ekolojisi Turları” ise İzmir ile Çanakkale’nin kültür mirasına ekoloji ve flora üzerinden bakmayı amaçlıyor. Tarık Gök’ün yürütücülüğünde, İsmail Erten ve Talat Ulusoy danışmanlığında gerçekleşen proje, bu iki deniz ticareti kentinin anıt ağaçlarına, tarihsel derinliğini yansıtan florasına, kent dokusu içinde varlığını sürdüren ya da kent belleğinde yer edinmiş ekolojik hafızasına odaklanıyor. İzmir ve Çanakkale’den kullanıcıların çevrimiçi olarak deneyimleyebileceği rotalar, sesli anlatımlar ve videolar yoluyla projenin web sitesinden izlenebilir.