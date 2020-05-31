31.05.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Canlandırılan eserler açık artırmaya çıkıyor
Artnet Müzayede Evi çalışanları, müzayede evinin önceki günlerde başlattığı “100 Under 10” başlıklı açık artırmasında satışa sunulan eserleri yeniden canlandırarak The Getty Museum’un challange’ına katıldı.
Müze, önceki aylarda insanlardan en sevdikleri sanat eserini evdeki eşyalarıyla yeniden canlandırıp fotoğraflarını sosyal medya aracılığıyla paylaşmalarını istemişti. Artnet Müzayede Evi’nde çalışan uzmanlardan birkaçı da bu akımdan esinlenerek aralarında Yoshimoto Nara’nın “Eyes Closed” ve Katherine Bernhardt’ın “African Violet” adlı eserlerinin de yer aldığı ve açık artırmada satışa sunulan eserleri yeniden canlandırdı. Ardından da bu canlandırmaların, müzayede evi tarafından satışa çıkarılacağı duyuruldu.
İTÜ Rektörü ilk kez açıkladı! Sağlık çalışanları için geliştirdikleri...İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, CNN TÜRK canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Karaca, İTÜ, Sağlık Bakanlığı ve özel sektörün üzerinde çalıştığı bir projeyi ilk kez açıkladı. Sağlık çalışanları için takip sistemi geliştirdiklerini duyuran Prof. Dr. Karaca, "Ateş ve kandaki oksijen miktarını ölçen ve bunun takibini yapay zeka ile beraber yapan, veriyi işleyen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.