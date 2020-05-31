Canlandırılan eserler açık artırmaya çıkıyor

Müze, önceki aylarda insanlardan en sevdikleri sanat eserini evdeki eşyalarıyla yeniden canlandırıp fotoğraflarını sosyal medya aracılığıyla paylaşmalarını istemişti. Artnet Müzayede Evi’nde çalışan uzmanlardan birkaçı da bu akımdan esinlenerek aralarında Yoshimoto Nara’nın “Eyes Closed” ve Katherine Bernhardt’ın “African Violet” adlı eserlerinin de yer aldığı ve açık artırmada satışa sunulan eserleri yeniden canlandırdı. Ardından da bu canlandırmaların, müzayede evi tarafından satışa çıkarılacağı duyuruldu.