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05.06.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Cannes 2020’ye seçilen 56 film

Bu yıl yapılamayan Cannes 2020’ye seçilen 56 film, önceki gün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

‘Cannes 2020’ye seçilen 56 film

Açıklanan filmler arasında ana yarışma, yarışma dışı, gece yarısı gösterimleri ve Belirli Bir Bakış ayrımı gözetilmedi. Aralarında Wes Anderson’ın “The French Dispatch” ve François Ozon’un yeni filmi “Été 85”in de olduğu filmler sonbahardaki festivallerde Cannes 2020 etiketiyle gösterilecek. 

Toronto, San Sebastian ve New York’un da içinde olduğu sonbahar ayları festivallerinde gösterilecek filmleri Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux açıkladı.

16 film kadın yönetmenin

Resmi seçki olarak açıklanan listede 15 ilk film bulunurken 16 film kadın yönetmenin imzasını taşıyor.

Listede dikkati çeken filmlerden biri ABD bağımsız sinemasının en özgün stillerinden birine sahip olan Wes Anderson’ın “The French Dispatch”i. Ana yarışmada olmasına kesin gözüyle bakılan film, 20. yüzyılda hayali bir Fransız şehrinde çıkan The French Dispatch Magazine’deki hikâyeleri merkeze alıyor. Danimarkalı sinemacı Thomas Vinterberg imzalı “Druk” da Cannes 2020 etiketine sahip diğer bir film. Film deney olarak gündelik hayatlarında bir miktar içki içen dört öğretmenin maceralarını konu alıyor.

“12 Years a Slave”in yönetmeni Steve McQueen imzalı iki film listede yer alıyor: BBC için hazırlanan Small Axe dizisinin “Lover’s Rock” ve “Mangrove” adlarındaki iki bölümü. Fransız sinemasının en hızlı üreten yaratıcılarından François Ozon’un yeni filmi “Été 85” de dikkati çeken diğer bir film. 1980’lerde geçen film, 16 yaşında olan Alexis adlı bir genci merkeze alıyor. Ölüm saplantılı Alexis’in hikâyesini konu alan film, Normandiya’da deniz kenarında bir yerde geçiyor. Güney Kore aksiyonu “Train to Busan”ın devam filmi “Peninsula” da Cannes’ın listesinde yer alan diğer film olarak sıralanıyor.        

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