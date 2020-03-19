Cannes Film Festivali ertelendi

Cannes Film Festivali de corona virüs salgınından etkilendi. Dünya çapında pek çok etkinliğin ertelenmesine neden olan corona virüs salgını Cannes Film Festivali'nin de planlanan tarihinden ileriye alınmasına neden oldu.

12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali, Haziran ayının sonuna ertelendi. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenmeye başlayan festival tarihinde ilk defa bu sebeple ertelendi.