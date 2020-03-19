19.03.2020 - 22:54 |
Cannes Film Festivali ertelendi
Cannes Film Festivali corona virüs salgını nedeniyle ertelendi. 12-23 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 73. kez düzenlenmesi planlanan Cannes Film Festivali, Haziran ayının sonuna ertelendi.
Cannes Film Festivali de corona virüs salgınından etkilendi. Dünya çapında pek çok etkinliğin ertelenmesine neden olan corona virüs salgını Cannes Film Festivali'nin de planlanan tarihinden ileriye alınmasına neden oldu.
12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 73. Cannes Film Festivali, Haziran ayının sonuna ertelendi. Böylece 2. Dünya Savaşı'ndan sonra düzenlenmeye başlayan festival tarihinde ilk defa bu sebeple ertelendi.
Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyorGaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.