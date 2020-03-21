Cannes Film Festivali ertelendi

Festival organizatörleri yeni tarih olarak haziran sonu, temmuz başı gibi planladıklarını duyurdu.



Festival açıklamasında şunlar kaydedildi: sağlık krizi geçirilen şu günlerde kalbimiz kurbanlar ve bu krizle mücadele edenlerin yanında. Cannes, 12-23 Mayıs şeklinde planlanan tarihlerde yapılamayacak. Devamlılığını sağlamak için birkaç olasılığı değerlendiriyoruz.



Biri de festivali haziran sonu temmuz başı gibi bir tarihte düzenlemek.”Festivalin planlanan yeni tarihleri, Cannes’da turist sezonuna denk gelmesi dışında film endüstrisi çalışanlarının tatilleri açısından da sorunlu olabilir. Ayrıca Cannes bu tarihlerde düzenlenebilirse şimdilik tarihleri 3-11 Temmuz olan Karlovy Vary’yle üst üste gelebilir.