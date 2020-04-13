13.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Cannes iptal olabilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 73. Cannes Film Festivali’nin yazın düşünülen tarihte düzenlenememesi hâlinde ise iptal edileceği konuşuluyor.
Deadline’ın haberine göre festival için belirlenen yeni tarih 23 Haziran-4 Temmuz. Ancak festival yönetimi tarafından belirlenen bu haziran-temmuz aralığında festivalin gerçekleşmemesi durumunda, festivalin ileri bir tarihte düzenlenmesine ihtimal verilmiyor. Diğer yandan Cannes Film Festivali’nin market bölümünü online olarak gerçekleştirmek için hazırlıklar sürüyor. Sektörden görüşlere yer verilen haberde Avrupalı bir satış temsilcisi bu yıl Cannes Film Festivali’ni düşünmenin hayal dünyasında yaşamak olduğunu belirtti. Güney Amerikalı bir sektör çalışanı da festivale katılmak için hayatını riske atmayacağını vurguladı.
Kayserili kardeşler eve Survivor parkuru kurduKayseri’de evde sıkılan 2 kardeş evlerine Survivor parkuru kurarak kıyasıya yarıştı. Babalarının da sunucu olduğu yarışmada bir kişi kazansa da kardeşler ödülü paylaşmayı ihmal etmedi. Miniklerin evde renkli görüntüler oluşturan Survivor yarışı ise izleyenleri gülümsetti.