Cannes iptal olabilir

Deadline’ın haberine göre festival için belirlenen yeni tarih 23 Haziran-4 Temmuz. Ancak festival yönetimi tarafından belirlenen bu haziran-temmuz aralığında festivalin gerçekleşmemesi durumunda, festivalin ileri bir tarihte düzenlenmesine ihtimal verilmiyor. Diğer yandan Cannes Film Festivali’nin market bölümünü online olarak gerçekleştirmek için hazırlıklar sürüyor. Sektörden görüşlere yer verilen haberde Avrupalı bir satış temsilcisi bu yıl Cannes Film Festivali’ni düşünmenin hayal dünyasında yaşamak olduğunu belirtti. Güney Amerikalı bir sektör çalışanı da festivale katılmak için hayatını riske atmayacağını vurguladı.



