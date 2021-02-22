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22.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT

Cannes, sonbahara ertelenebilir

Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, Liberation’a verdiği söyleşide festivalin maske kullanımı zorunluluğu olmadan gerçekleştirilebilmesi için sonbahar aylarına ertelenebileceğini açıkladı.

Cannes, sonbahara ertelenebilir

Festivalin 6 17 Temmuz’da yapılacağı açıklanmıştı. Frémaux söyleşisinde festivalin belirlenen son tarihine gelindiğinde Fransa’da hala toplu katılım gösterilen etkinliklerde maske takılması zorunlu olursa festivalin sonbahara ertelenmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Cannes’ın sonbahar aylarına ertelenmesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Venedik ve Toronto’yla kesişmesi anlamına geliyor. 

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