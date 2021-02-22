22.02.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT
Cannes, sonbahara ertelenebilir
Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Frémaux, Liberation’a verdiği söyleşide festivalin maske kullanımı zorunluluğu olmadan gerçekleştirilebilmesi için sonbahar aylarına ertelenebileceğini açıkladı.
Festivalin 6 17 Temmuz’da yapılacağı açıklanmıştı. Frémaux söyleşisinde festivalin belirlenen son tarihine gelindiğinde Fransa’da hala toplu katılım gösterilen etkinliklerde maske takılması zorunlu olursa festivalin sonbahara ertelenmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Cannes’ın sonbahar aylarına ertelenmesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Venedik ve Toronto’yla kesişmesi anlamına geliyor.