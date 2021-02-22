Cannes, sonbahara ertelenebilir

Festivalin 6 17 Temmuz’da yapılacağı açıklanmıştı. Frémaux söyleşisinde festivalin belirlenen son tarihine gelindiğinde Fransa’da hala toplu katılım gösterilen etkinliklerde maske takılması zorunlu olursa festivalin sonbahara ertelenmesinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Cannes’ın sonbahar aylarına ertelenmesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Venedik ve Toronto’yla kesişmesi anlamına geliyor.