‘Cannes’ın ruhu dijital değil’

Variety’ye konuşan Frémaux, Cannes’ın ruhu, tarihi, verimliliği ve modeli açısından festivali online düzenleme gibi bir yöntemin işe yaramayacağını söyledi. Thierry Frémaux, “Bir Wes Anderson ya da Paul Verhoeven filmini bilgisayardan izlemek mi? ‘Top Gun 2’ ya da Pixar filmi ‘Soul’u sinemadan başka bir yerde izlemek mi? Bu filmler sinemada gösterilmek için ertelendi; peki biz neden bu filmleri daha önceden dijital bir cihazda göstermek isteyelim ki? Yönetmenler, filmlerini iPhone’da yayınlamak için değil, filmlerini büyük bir ekranda gösterme ve festival gibi etkinliklerde başkalarıyla paylaşma fikriyle hareket ediyor” dedi.



