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09.04.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

‘Cannes’ın ruhu dijital değil’

Cannes Film Festivali direktörü Thierry Frémaux, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen 73. Cannes Film Festivali’nin online olarak düzenlenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı.

‘Cannes’ın ruhu dijital değil’

Variety’ye konuşan Frémaux, Cannes’ın ruhu, tarihi, verimliliği ve modeli açısından festivali online düzenleme gibi bir yöntemin işe yaramayacağını söyledi. Thierry Frémaux, “Bir Wes Anderson ya da Paul Verhoeven filmini bilgisayardan izlemek mi? ‘Top Gun 2’ ya da Pixar filmi ‘Soul’u sinemadan başka bir yerde izlemek mi? Bu filmler sinemada gösterilmek için ertelendi; peki biz neden bu filmleri daha önceden dijital bir cihazda göstermek isteyelim ki? Yönetmenler, filmlerini iPhone’da yayınlamak için değil, filmlerini büyük bir ekranda gösterme ve festival gibi etkinliklerde başkalarıyla paylaşma fikriyle hareket ediyor” dedi.

Sıkıntıdan evde tek başına tavla oynadıMuğla'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla evinden çıkamayan 65 yaşındaki Şadi Durmaz'ın sosyal medyada paylaşılan tek başına tavla oynadığı anları gösteren görüntü ilgi çekti.
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