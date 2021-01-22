Cannes’ın yaza kalma ihtimali yükseliyor

Festivalin olası tarihi ise haziran sonu veya temmuz başı. Deadline’a konuşan bir sözcü, resmi tarihin henüz değişmediğini ancak pandeminin seyrine bakılarak yeni tarihlerle düzenlenebileceğini ifade etti. Festivalin fiziksel olarak gerçekleştirilmesi konusunda ise kararlı olduklarını belirtti. Ancak haziran sonu ve temmuz başında Cannes’da yapılacak Cannes Lions reklam organizasyonu, uluslararası emlak ve özel yatırım konferansları Cannes Film Festivali’nin ertelenebileceği tarihler konusunda karmaşa yaratıyor.



Deadline’a konuşan sinema endüstrisinden profesyoneller, mayıs ayının ihtimal dışı olduğunu ancak festivalin daha kısa da olsa yazın düzenlenebileceğine inandıklarını ifade ettiler.



