MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKültür Sanat Haberleri Cannes’ın yaza kalma ihtimali yükseliyor
ABONE OL
22.01.2021 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Cannes’ın yaza kalma ihtimali yükseliyor

Mayıs ayında düzenlenmesi beklenen Cannes Film Festivali’nde henüz resmi bir erteleme gelmese de festivalin yaz aylarında gerçekleşme ihtimali yükseliyor.

Cannes’ın yaza kalma ihtimali yükseliyor

Festivalin olası tarihi ise haziran sonu veya temmuz başı. Deadline’a konuşan bir sözcü, resmi tarihin henüz değişmediğini ancak pandeminin seyrine bakılarak yeni tarihlerle düzenlenebileceğini ifade etti. Festivalin fiziksel olarak gerçekleştirilmesi konusunda ise kararlı olduklarını belirtti. Ancak haziran sonu ve temmuz başında Cannes’da yapılacak Cannes Lions reklam organizasyonu, uluslararası emlak ve özel yatırım konferansları Cannes Film Festivali’nin ertelenebileceği tarihler konusunda karmaşa yaratıyor.

Deadline’a konuşan sinema endüstrisinden profesyoneller, mayıs ayının ihtimal dışı olduğunu ancak festivalin daha kısa da olsa yazın düzenlenebileceğine inandıklarını ifade ettiler.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber