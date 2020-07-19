19.07.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Cash’in kayıp konser kaydı albüm oluyor
Amerikalı müzisyen Jack White’ın kurduğu Third Man Records, önceki günlerde country müziğin efsanelerinden biri olarak bilinen Johnny Cash’in uzun zamandır kayıp olan konser kayıtlarını dinleyicisiyle buluşturacağını duyurdu.
Rolling Stones’ta yer alan habere göre şirketin “Vault” isimli serisinden çıkacak olan albüm, Cash’in 5 Mayıs 1973 yılında Los Angeles’taki Almanson Theater’da verdiği konserin kayıtlarından oluşuyor. “A Night To Remember” adlı bu etkinlik Columbia Records’un efsanevi sanatçı kadrosunu kutlamak için plak yapımcısı Clive Davis tarafından düzenlenmişti. Altı gece devam eden etkinlik kapsamında sahneye çıkan Johnny Cash’e eşi June Carter Cash ve gitarist Carl Perkins eşlik etmişti. Konserin kayıtları ise Columbia Records’ın arşivinden çıkmıştı.
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