Cash’in kayıp konser kaydı albüm oluyor

Rolling Stones’ta yer alan habere göre şirketin “Vault” isimli serisinden çıkacak olan albüm, Cash’in 5 Mayıs 1973 yılında Los Angeles’taki Almanson Theater’da verdiği konserin kayıtlarından oluşuyor. “A Night To Remember” adlı bu etkinlik Columbia Records’un efsanevi sanatçı kadrosunu kutlamak için plak yapımcısı Clive Davis tarafından düzenlenmişti. Altı gece devam eden etkinlik kapsamında sahneye çıkan Johnny Cash’e eşi June Carter Cash ve gitarist Carl Perkins eşlik etmişti. Konserin kayıtları ise Columbia Records’ın arşivinden çıkmıştı.